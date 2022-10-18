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Кухарчук: «Иногда не получается воплотить, что требует Гогниев»

Кухарчук прокомментировал поражение от «Локомотива» в Кубке России
Антон Иванов
Дмитрий Барулев
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в Кубке России.

— Что можете сказать по матчу? Казалось, что «Химки» сегодня выглядели безнадежно.

— Почему безнадежно? У нас были хорошие подходы, были моменты. Я не скажу, что мы играли безнадежно. «Локомотив» играл здорово: хорошо контролировали мяч, линия атаки очень техничная, способные футболисты. Я желаю скорейшего выздоровления Игнатьеву.

— Юран ушел из команды и 13 матчей без побед. Как это исправлять и у вас есть понимание, что нужно для этого?

— Наша работа и задача — играть в футбол и выполнять установку тренера. Мы стараемся это делать, но сейчас 13 матчей... Заберем ли следующий? Что тут думать? Надо выходить и делать, а не рассказывать.

— Говорят, что «Химки» — главный претендент на вылет.

— В том году также говорили. Поживем- увидим. Очень рано делать акцент, кто вылетит.

— Команда понимает, что от нее требует Гогниев? Есть связь?

— Да, понимаем. Не получается воплотить? Иногда некоторые эпизоды получается, а иногда — нет.

«Локомотив» набрал 8 очков и возглавил группу А. У «Химок» 1 очко после 4 туров.

Илья Кухарчук
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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