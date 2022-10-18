Кухарчук о хороводах: «Придумал ли это тренерский штаб? Нет, я, блин, придумал. Конечно, тренерский штаб»
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, кто придумал водить хороводы перед исполнением стандартов.
— Как реагируешь на то, что все стебут хороводы?
— Хорошо, что появился повод обсуждать «Химки» в СМИ.
— И так много поводов.
— Ну это лишний повод. Если есть такая установка — запутать соперника, надо использовать все возможные шансы.
— Тебе не кажется, что пока это не выглядит эффективно?
— Не забили еще с хороводов, да? Вы сами ответили на свой вопрос.
— Пока просто непонятно, зачем это.
— Запутать соперника. Сбить с толку.
— Команда нормально это воспринимает?
— Конечно. А как по-другому воспринимать, если это установка тренера? Все воспринимают адекватно.
— Это задумал именно Гогниев?
— Нет, я, блин, придумал. Конечно, тренерский штаб.
— Что-то новое для последующих игр уже есть?
— Пока не могу сказать. Может, и есть.
— Ненахова должны были удалять?
— Не видел сам эпизод, только ссадины на ногах. Да, там действительно глубокие, кровоточащие раны. Сам эпизод я не видел, сидел на скамейке.
Похожие хороводы использовались нынешним тренером «Химок» Спартаком Гогниевым во время работы в «Алании». 41-летний специалист покинул клуб из Владикавказа в июне 2022-го.