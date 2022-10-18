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Кухарчук о хороводах: «Придумал ли это тренерский штаб? Нет, я, блин, придумал. Конечно, тренерский штаб»

Кухарчук рассказал о хороводах «Химок» перед стандартами
Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, кто придумал водить хороводы перед исполнением стандартов.

— Как реагируешь на то, что все стебут хороводы?

— Хорошо, что появился повод обсуждать «Химки» в СМИ.

— И так много поводов.

— Ну это лишний повод. Если есть такая установка — запутать соперника, надо использовать все возможные шансы.

— Тебе не кажется, что пока это не выглядит эффективно?

— Не забили еще с хороводов, да? Вы сами ответили на свой вопрос.

— Пока просто непонятно, зачем это.

— Запутать соперника. Сбить с толку.

— Команда нормально это воспринимает?

— Конечно. А как по-другому воспринимать, если это установка тренера? Все воспринимают адекватно.

— Это задумал именно Гогниев?

— Нет, я, блин, придумал. Конечно, тренерский штаб.

— Что-то новое для последующих игр уже есть?

— Пока не могу сказать. Может, и есть.

— Ненахова должны были удалять?

— Не видел сам эпизод, только ссадины на ногах. Да, там действительно глубокие, кровоточащие раны. Сам эпизод я не видел, сидел на скамейке.

Похожие хороводы использовались нынешним тренером «Химок» Спартаком Гогниевым во время работы в «Алании». 41-летний специалист покинул клуб из Владикавказа в июне 2022-го.

Илья Кухарчук
Спартак Гогниев
ФК Химки
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