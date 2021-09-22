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Победа «Крыльев Советов» над «Знаменем» в БЕТСИТИ Кубке России стала самой крупной в истории турнира

18:17
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«Крылья Советов» обыграли «Знамя» из Ногинска (10:0) в матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России. Самарский клуб установил рекорд турнира.

Эта победа стала самой крупной в истории соревнований. Дубль оформил 16-летний полузащитник Сергей Пиняев. Хет-трик сделал нападающий Дмитрий Цыпченко.

Следующий матч на турнире самарцы проведут против «Енисея».

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры