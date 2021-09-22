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16-летний Пиняев поделился эмоциями после дебютного гола за «Крылья»: «Надеюсь, скоро повторю и в РПЛ»

18:47
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в разговоре с «СЭ» высказался о победе над «Знаменем» (10:0) в групповом этапе Бетсити Кубка России.

«Спасибо за поздравления! Рад, что команде удалось победить, а кто и сколько забыл — не важно. Счастлив открыть счет своим голам за «Крылья». Надеюсь, скоро повторю и в премьер-лиге.

В матче с «Зенитом» вся команда рассчитывает только на победу. Что касается нашего турнирного положения, то не хочу оценивать нас на фоне «Спартака». Могу лишь сказать, что «Крылья» движутся в правильном направлении», — сказал Пиняев «СЭ».

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры


  • Dexterous

    Зенит - берегись!

    22.09.2021

  • Filin63

    Серёга, сделай так же зениту! Удачи тебе и команде!

    22.09.2021