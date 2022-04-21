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Сегодня, 22:00

Пименов назвал преимущество «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Пименов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Есть шансы у «Спартака» и у «Енисея». Единственный плюс — красно-белые играют дома при своих болельщиках. В этом случае шансы у «Спартака», как и у «Динамо», повыше. Это главный козырь в этих играх. «Динамо», правда, сейчас играет в более стабильный футбол, нежели «Спартак». «Динамо» должны обыграть, но «Алания» показала характер и достойно прошла дальше. Если «Динамо» позволит себе недооценку соперника, то наступит на те же грабли, на которые наступил «Зенит». Но уже такая стадия, когда вряд ли будет недонастрой. Я за красивый футбол и пусть победит сильнейший!» — сказал Пименов «СЭ».

Матчи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая.

Финал намечен на 29 мая. Место проведения пока не названо.

Руслан Пименов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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