Колыванов отреагировал на результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Алания» удивила тем, что прошла «Зенит». Это яркая команда, которая не боится никого, не стесняется играть в футбол, не отсиживается в обороне, играют высоко, агрессивно, и прессингуют. Давно я в российском футболе не видел таких команд, которые без боязни играли против «Зенита». Не сказал бы, что это удобный соперник для «Динамо», две играющие команды встретятся в полуфинале.

Будет достойный полуфинал, но все ждут московское дерби в финале для зрелищности, команды ФНЛ уже сильно удивили, что вышли в полуфинал, будет непросто командам РПЛ против них. Никому не хочется упускать шанс, чтобы сыграть в финале Кубка» —приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал намечен на 29 мая. Место проведения пока не названо.