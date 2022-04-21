Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:01

Колыванов отреагировал на результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Алания» удивила тем, что прошла «Зенит». Это яркая команда, которая не боится никого, не стесняется играть в футбол, не отсиживается в обороне, играют высоко, агрессивно, и прессингуют. Давно я в российском футболе не видел таких команд, которые без боязни играли против «Зенита». Не сказал бы, что это удобный соперник для «Динамо», две играющие команды встретятся в полуфинале.

Будет достойный полуфинал, но все ждут московское дерби в финале для зрелищности, команды ФНЛ уже сильно удивили, что вышли в полуфинал, будет непросто командам РПЛ против них. Никому не хочется упускать шанс, чтобы сыграть в финале Кубка» —приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая. Финал намечен на 29 мая. Место проведения пока не названо.

Источник: https://metaratings.ru/news/kolyvanov-alaniya-ne-samyy-udobnyy-sopernik-dlya-dinamo-v-polufinale-betsiti-kubka-rossii-1250896/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Бузова встретилась с Губерниевым после скандала: тот принес конфеты с коньяком и предложил поцеловаться
Хамски опоздал, потом целовал руки и дарил коньяк в конфетах. Как мирились Губерниев и Бузова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России, шансы команд выиграть турнир
Денис Макаров — о матче с «Аланией»: «Повезло, что будем играть дома»
Пименов назвал преимущество «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России
Тюкавин: «Хотелось бы, конечно же, пройти «Аланию» и встретиться в финале со «Спартаком»
Лещенко верит, что «Динамо» обыграет «Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Кечинов считает «Спартак» безусловным фаворитом в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России против «Енисея»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пименов назвал преимущество «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России

Денис Макаров — о матче с «Аланией»: «Повезло, что будем играть дома»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости