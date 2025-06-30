Пивоваров — об ответе РФС по поводу жеребьевки Кубка России: «Никакого негатива нет»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ответ РФС на жалобы по поводу жеребьевки Кубка России.

— Вас устроил ответ РФС по поводу жеребьевки Кубка России?

— У «Динамо» нормальные отношения с РФС. Наш комментарий был связан с тем, что могли сделать лучше. Диалог конструктивный, диалог продолжается. Никакого негатива нет. Мы не оспариваем, с этой точки зрения все корректно. Что касается распределения команд, вопросов нет. Коллеги из РФС нам дали ответ.

— Очень много скандалов в РПЛ этим летом. Нет ощущения, что у нас проблемы в футболе?

— Проблемы лежат в сфере лицензирования. Мы видим, что проблемы есть, мы готовы с федераций и лигой подключаться и решать проблемы.

29 июня состоялась жеребьевка группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26, которая в отличие от предыдущих лет не транслировалась, что вызвало негативную реакцию со стороны ряда клубов.

В пресс-службе РФС ответили, что жеребьевку не транслировали в прямом эфире из-за длительности процесса. В организации сочли неуважением претензии, связанные с непрозрачностью процедуры.

«Динамо» попало в одну группу с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».