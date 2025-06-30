Футбол
30 июня, 15:25

«Анжи» выступил с заявлением после недопуска команды к Кубку России

Алина Савинова

«Анжи» опубликовал заявление, выразив удивление ситуацией с недопуском команды к участию в FONBET Кубке России сезона-2025/26.

«25 апреля в ответ на запрос межрегиональной организации наш клуб предоставил всю необходимую информацию о соответствии клуба требованиям регламента Кубка. В дальнейшем ответа на нашу заявку и запроса необходимых документов от МРО или РФС к нам не поступало. Однако вчера по итогам жеребьевки оказалось, что к Кубку России от нашего МРО из любительских клубов допущен только ФК «ПСК», — говорится в заявлении клуба.

«Анжи» попросил РФС разъяснить, на основании чего организация приняла решение о недопуске команды к Кубку России, а также рассмотреть вопрос с ее включением в список участников турнира.

«Учитывая, что, согласно регламенту, от одного МРО возможен допуск двух любительских клубов, просим рассмотреть возможность добавить футбольный клуб «Анжи» в список участников FONBET Кубка России по футболу в сезоне-2025/26», — отмечается в заявлении.

«Анжи» был создан в 1991 году. Махачкалинский клуб является бронзовым призером чемпионата России-2012/13, финалистом Кубка страны-2000/01 и 2012/13. В 2022 году «Анжи» потерял профессиональный статус, после того как не смог получить лицензию для выступления в ФНЛ-2, а в январе 2025-го клуб объявил о возвращении в профессиональный футбол.

Источник: https://t.me/fc_anji_ru/718
