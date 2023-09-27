Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:52

В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи: «Через месяц-полтора будет в общей группе»

В «Факеле» сообщили, что Ивахнову потребуется операция лобной пазухи
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» назвал сроки восстановления нападающего клуба Матвея Ивахнова после перелома лобной пазухи.

«Ему должны будут прооперировать правую лобную пазуху в плановом режиме. Надеюсь, через месяц-полтора он уже будет в общей группе», — сказал Котов «СЭ».

Нападающий «Факела» Ивахнов получил серьезное повреждение в игре с «Оренбургом» (0:0, пенальти 2:4) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее пресс-служба воронежцев сообщила, что 20-летний форвард получил перелом лобной пазухи. Он был доставлен в больницу, где прошел обследование.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Бузова упала не лед арены в Минске перед матчем «Динамо» — «Ак Барс»
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Первая лига стартует в Кубке России: онлайн-трансляция матчей дня
FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей четвертого раунда Пути регионов 27 сентября
Точный удар голкипера Баклова в серии пенальти принес «Уфе» победу над «Торпедо» в FONBET Кубке России
«Уфа» — «Торпедо»: судья не заметил игру рукой — в пользу гостей не назначен пенальти
«Уфа» — «Торпедо»: прямая трансляция матча Кубка
Кубок России: расписание и трансляции матчей 26, 27 и 28 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET Кубок России: расписание и результаты матчей четвертого раунда Пути регионов 27 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости