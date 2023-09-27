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Сегодня, 12:56

Тарханов считает, что «Химки» должны пройти в следующий раунд FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов заявил, что подмосковный клуб должен пройти в следующий раунд Пути регионов FONBET Кубка России.

«Химки» не должны проиграть, потому что они играют в Первой лиге. Я все-таки верю в них. А если проиграют, это будет позор для лиги. Не фиаско, но будет неприятно, что медийная команда обыграла профессионалов. Это скажет о том, что у нас слабый уровень Первой лиги.

Не хотел бы, чтобы сказка 2DROTS продолжилась в Кубке России, потому что будут говорить, что у нас низкий уровень. Ну, как это, если медийный клуб обыграет?» - сказал Тарханов ODDS.ru.

«Химки» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2023/24 сыграют с 2DROTS. Матч состоится в пятницу, 28 сентября, в Москве на стадионе «Москвич» и начнется в 16.30 мск.

Источник: https://odds.ru/football/news/tarhanov-himki-ne-dolzhny-proigrat-ne-hotel-by-chtoby-skazka-2drots-prodolzhilas-v-kubke-rossii/
ФК Химки
Александр Тарханов
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