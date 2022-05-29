Кечинов — о «Спартаке»: «Победа в Кубке скрасила горечь этого сезона»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на победу команды в финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Интересный и зрелищный матч с яркой концовкой, — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву. — Если брать игру в целом, то думаю, что в первом тайме «Спартак» был сильнее и забил логичный гол, все по делу. Во втором тайме «Динамо» перехватило инициативу и начало играть лучше и тоже забило логичный гол. В тот момент, когда «Динамо» продолжало атаковать, «Спартак» в нужный момент поймал их на контратаке. Провели прекрасную атаку и завершили ее красивым голос».

Экс-игрок красно-белых назвал кульминацией последние минуты матча и незабитый пенальти — полузащитник бело-голубых Даниил Фомин пробил выше ворот.

«Это чисто нервы, до этого Фомин забивал все пенальти. В этот раз он не справился с эмоциями. Думаю, что отчасти «Спартак» исправился за провальный сезон, но не в полной мере. Победа в Кубке России скрасила горечь», — отметил Кечинов.