Член совета директоров «Динамо» назвал досадным поражение «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал досадным поражение команды от «Спартака» (1:2) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

— Как вам матч?

— Это было досадное поражение.

— Что произошло в концовке? Что случилось с Фоминым?

— Насколько я помню, Фомин забил 19 (14. — Прим. «СЭ») пенальти подряд. Почему он не забил? Надо спросить у него самого. Но мы его поддерживаем. Я уверен, что следующие свои 20 пенальти он забьет. В том числе те, которые будут приносить нам трофеи.

— Как оцените сезон? Есть удовлетворение или больше разочарование?

— Если посмотрим на сезон в целом, то мы выполнили большинство своих стратегических задач на сезон. Но, конечно же, если посмотрим в ретроспективе последних матчей, то есть разочарование, потому что хотелось большего. Мы были к этому близки, но, к сожалению, не получилось и не все было достигнуто. Мы из этого извлечем уроки и уверен, что в следующих сезонах будем еще сильнее.

«Спартак» выиграл Кубок страны в 14-й раз в своей истории (с учетом Кубка СССР). Последний раз клуб побеждал в этом турнире в 2003 году.