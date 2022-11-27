Осинькин прокомментировал травму Пиняева, из-за которой он пропустит игру с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал отсутствие полузащитника Сергея Пиняева в заявке на матч Кубка России против «Факела».

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что футболист получил травму.

«И у Якубы, и у Пиняева повреждения. У нас есть кому играть, мы сможем их заменить. Гапонов в старте, потому что он хорошо вышел на замену в матче со «Спартаком». Нельзя сказать, что «Факел» совсем не мотивирован. Они будут сражаться, биться. Другой игры от них я не ожидаю. Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» не буду, только в случае форс-мажора», — приводит пресс-служба самарцев слова Осинькина.

Матч «Крылья Советов» — «Факел» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 (мск).