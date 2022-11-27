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Сегодня, 15:19

Булыкин признался, что будет смотреть матч «Зенит» — «Спартак», а не игру ЧМ-2022 Бельгия — Марокко

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин признался, что будет смотреть матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком», а не игру чемпионата мира-2022 Бельгия — Марокко. Начало обеих встреч — в 16:00 (мск).

«Я буду смотреть «Зенит» — «Спартак». Это последнее дерби двух столиц в году. Еще посмотрю «Локомотив» против «Нижнего Новгорода». Хочется увидеть, на какой ноте уйдут команды на зимний перерыв. Не очень удобно, что матчи Кубка во время чемпионата мира идут, но будем смотреть параллельно», — приводит «Газета.Ru» слова Булыкина.

Александр Соболев. Уникальный кубковый расклад: «Спартак» в Питере устроит поражение от «Зенита» 0:3

Источник: gazeta.ru

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
1-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
1
3
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