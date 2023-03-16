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Сегодня, 06:08

Гладилин: «Зенит» однозначно станет чемпионом по итогам нынешнего сезона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Зенит» однозначно станет чемпионом по итогам нынешнего сезона. То, что случилось поражение в Кубке, не показатель. Отдельно взятый матч может сложиться как угодно. Во всех же играх побеждать нельзя. Международных соревнований нет, поэтому команда сможет полностью сконцентрироваться на внутреннем чемпионате. Клуб идет с большим отрывом в чемпионате от второго места, так что здесь никаких проблем не будет. Они на порядок сильнее всех остальных команд в РПЛ, может быть это их и расхолаживает, потому что они с таким большим запасом выигрывают чемпионат, что собраться и приложить максимум усилий игрокам становится труднее», — цитирует «Газета.ru» Гладилина.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/16/19977427.shtml?updated
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