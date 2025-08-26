Ду Кейрос дебютирует за «Оренбург» в кубковом матче против «Зенита»

«Оренбург» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В стартовом составе оренбуржцев выйдет полузащитник Ду Кейрос, для которого эта игра станет дебютной за команду. Ранее футболист выступал за «Зенит».

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Татаев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Бубанья, Ду Кейрос, Болотов, Гузина, Ревазов.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Алип, Нино, Дуглас Сантос, Адамов, Михайлов, Ерохин, Глушенков, Гонду, Кассьерра.

Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 18.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Зенит».