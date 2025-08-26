«Оренбург» — «Зенит»: сын члена судейского комитета не знает правила. Поройков-младший заработал дисквалификацию

На 41-й минуте матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» — «Зенит» судья Сергей Цыганок правильно наказал Станислава Поройкова предупреждением.

Оренбуржец перед выполнением зенитовцами пенальти выбивал бутсой ямку около 11-метровой отметки, пытаясь создать помеху бившему. «За что, реф?» — спросил потом Поройков арбитра.

Выходит, что сын члена судейского комитета РФС и директора ВАР-центра Алексея Поройкова не знает правила игры. А желтая карточка стала для него второй в турнире — первую он получил во встрече с «Рубином» (0:2). Таким образом, вместе с предупреждением Поройков-младший заработал и дисквалификацию.