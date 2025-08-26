«Оренбург» — «Зенит»: команды забили шесть голов в первом тайме
«Зенит» обыгрывает «Оренбург» после первого тайма матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:2.
Голы сине-бело-голубых забили Максим Глушенков, Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Матео Кассьерра, который реализовал пенальти.
У оренбуржцев отличились Владан Бубанья и Алексей Татаев.
Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Зенит».
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12 сен 15:20
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