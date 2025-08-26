«Зенит» победил «Оренбург» в матче Кубка России с восемью голами

«Зенит» на выезде одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:3.

У сине-бело-голубых дубль оформил Максим Глушенков, еще по голу забили Александр Ерохин, Дуглас Сантос и Матео Кассьерра, реализовавший пенальти. На счету Глушенкова и Кассьерры также по результативной передаче.

У оренбуржцев в этом матче отличились Владан Бубанья, Алексей Татаев и Ацамаз Ревазов.

«Зенит» с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы А. У «Оренбурга» 3 балла и третья строчка.

В следующем матче Кубка России питерцы 17 сентября сыграют против «Ахмата», а команда из Оренбурга днем ранее встретится с «Рубином».