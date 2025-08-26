«Спартак» — «Пари НН»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Время начала — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Старт эфира — в 20.30 мск. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Пари НН» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Спартак» и «Пари НН» выступают в группе С вместе с «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 1 октября.