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«Спартак» — «Пари НН»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в Кубке России 26 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Время начала — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
26 августа 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Пари Нижний Новгород

В прямом эфире матч покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Старт эфира — в 20.30 мск. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Пари НН» можно также в матч-центре нашего сайта.

Матчи Кубка России.«Спартак» — «Пари НН», «Ахмат» — «Рубин». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

«Спартак» и «Пари НН» выступают в группе С вместе с «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 1 октября.

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Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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