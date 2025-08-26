«Оренбург» — «Зенит»: команды обменялись голами за две минуты

«Зенит» забил третий гол в ворота «Оренбурга» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 22-й минуте забитым мячом отметился защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос, который сделал счет 3:0. Ему ассистировал автор первого гола Максим Глушенков. Через две минуты после этого полузащитник Владан Бубанья отыграл один мяч оренбуржцев — 1:3.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Зенит».