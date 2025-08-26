«Ахмат» и «Рубин» сыграют в Кубке России 26 августа

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Время начала — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

26 августа 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)

В прямом эфире матч «Ахмата» и «Рубина» покажут телеканал"Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.40 мск, за 5 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Рубин» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Ахмат» и «Рубин» выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Оренбургом». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 22 октября.