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26 августа 2025, 19:00

«Ахмат» — «Рубин»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Ахмат» и «Рубин» сыграют в Кубке России 26 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в 3-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 26 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Время начала — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
26 августа 2025, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
Рубин

В прямом эфире матч «Ахмата» и «Рубина» покажут телеканал"Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.40 мск, за 5 минут до игры.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Рубин» можно также в матч-центре нашего сайта.

Матчи Кубка России.«Спартак» — «Пари НН», «Ахмат» — «Рубин». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

«Ахмат» и «Рубин» выступают в группе А вместе с «Зенитом» и «Оренбургом». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 22 октября.

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
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