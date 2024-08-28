«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Ростовом».

Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Перес, Зотов, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.

«Ростов»: Одоевский, Чернов, Эль-Аскалани, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Перед началом встречи ростовчане идут на втором месте в группе В, набрав три очка за два тура. «Оренбург» с нулем баллов замыкает таблицу.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию.