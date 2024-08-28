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Сегодня, 14:05

«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

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Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Ростовом».

Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

«Оренбург»: Москвичев, Караташ, Касимов, Перес, Зотов, Михайлов, Коваленко, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.

«Ростов»: Одоевский, Чернов, Эль-Аскалани, Вахания, Игнатов, Щетинин, Сутормин, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.

Перед началом встречи ростовчане идут на втором месте в группе В, набрав три очка за два тура. «Оренбург» с нулем баллов замыкает таблицу.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
28 авг, 15:00. Газовик (Оренбург)
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ФК Оренбург
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