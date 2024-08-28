Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:45

Жирков — о поражении «Спартака» от «Динамо» Махачкала: «Опустили на землю»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе «Динамо» Махачкала над «Спартаком» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Всегда так бывает, что «Спартак» проведет хорошую игру, например, не проиграет «Зениту». Потом у них появляются какие-то надежды, и они ими живут до следующего матча. Вот так и случилось с Махачкалой. Их опустили на землю. Но «Динамо» надо отдать должное: они весь матч играли в прессинг, один в один встречали, ну и, конечно, хорошо действовал вратарь», — сказал Жирков «СЭ».

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Александр Абустин

Юрий Жирков
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
7
2
Читайте также
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы на матч Кубка России

Полузащитник «Акрона» Хубулов оценил решающий пенальти «Зениту»
Новости
RSS RSS
Все новости