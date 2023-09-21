«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

«Оренбург» и «Факел» объявили стартовые составы на матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Оренбург»: Ходанович, Гогличидзе, Хотулев, Гойкович, Полуяхтов, Титков, Капленко, Воробьев, Гюрлюк, Куэро, Ковалев.

Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Адамов, Башич, Мансилья, Обухов, Михайлов, Перес, Вера, Печенин, Марин, Сидоров.

«Факел»: Гудиев, Яколиш, Суслов, Брызгалов, Поярков, Багамаев, Селе, Ивахнов, Ивлев, Максимов, Аппаев.

Запасные: Беленов, Доровских, Черов, Магаль, Мастерной, Якимов, Симонов, Долгов.

Матч пройдет на стадионе «Газовик». Начало — в 17:15 по московскому времени.