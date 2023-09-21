«Оренбург» в серии пенальти обыграл «Факел» в FONBET Кубке России

«Оренбург» дома одержал победу над «Факелом» в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 4:2).

Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались хозяева. Свои попытки не сумели реализовать форварды воронежцев Александр Долгов и Максим Максимов.

«Оренбург» с 8 очками вышел на первое место в группе A. «Факел» с 4 очками замыкает квартет.

В пятом туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Сочи», а «Факел» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 4 октября.