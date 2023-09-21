Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:19

«Оренбург» в серии пенальти обыграл «Факел» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Оренбург» — «Факел».
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» дома одержал победу над «Факелом» в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 4:2).

Основное время встречи завершилось вничью. В серии пенальти точнее оказались хозяева. Свои попытки не сумели реализовать форварды воронежцев Александр Долгов и Максим Максимов.

«Оренбург» с 8 очками вышел на первое место в группе A. «Факел» с 4 очками замыкает квартет.

В пятом туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Сочи», а «Факел» на своем поле примет ЦСКА. Оба матча пройдут 4 октября.

FONBET Кубок России. Группа A
21 сент, 17:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:2
Факел

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
2
8
Читайте также
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России
«Оренбург» — «Факел»: прямая трансляция матча Кубка России
Агент защитника «Ростова» Мелехина заявил, что игрок избежал травмы головы в матче с «Рубином»
В «Крыльях» рассказали, когда в Самару вернется полузащитник Ушаков, который получил сотрясение мозга
Трошечкин раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»
«Балтика» опережает «Зенит»: расклады и что решается в оставшихся матчах Кубка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости