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Сегодня, 16:15

«Оренбург» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Оренбург» и ЦСКА сыграют кубковый матч 26 июля
Валентина Глазко
Корреспондент
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Футболист Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 26 июля, «Оренбург» и ЦСКА сыграют в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Начало — в 16.15 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Оренбург» — ЦСКА будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Следить за игрой FONBET Кубка России в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

В последних трех официальных играх команда Владимира Федотова обыгрывала оренбуржцев дважды (2:1, 4:0), еще одна встреча завершилась ничьей (2:2).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. Всего у армейцев 8 побед в этом турнире (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2023).

Кубок России. Группа A
26 июл, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

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Кубок России
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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