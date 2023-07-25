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Сегодня, 13:40

Вратари «Динамо» Шунин и Лещук не полетели в Нижний Новгород

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», основные голкиперы «Динамо» Антон Шунин и Игорь Лещук не сыграют сегодня в гостевом матче FONBET Кубка России с «Пари НН».

На Шунина, судя по всему, тренерский штаб делает ставку в РПЛ, а Лещук продолжает набирать форму после травмы.

Таким образом, за первую команду бело-голубых в Нижнем Новгороде дебютирует 21-летний вратарь Илья Купцов. В запасе останется 17-летний Курбан Расулов.

Матч первого тура группового этапа Кубка России «Пари НН» — «Динамо» состоится сегодня, 25 июля, начало — 18.30 мск.

Антон Шунин
Игорь Лещук
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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