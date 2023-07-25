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Сегодня, 16:55

«Динамо» отправилось в Нижний Новгород без восьми игроков основы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Марцел Личка не сможет рассчитывать на восемь игроков основы «Динамо» в сегодняшнем матче FONBET Кубка России с «Пари НН».

Ранее «СЭ» сообщал об отсутствии вратарей Антона Шунина и Игоря Лещука. Также в Нижний Новгород не прилетели защитники Фабиан Бальбуэна, Эли Даса и Дмитрий Скопинцев, полузащитник Даниил Фомин, а также нападающие Николя Муми Нгамале и Федор Смолов, игравшие в первом туре РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

Матч 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» — «Динамо» состоится во вторник, 25 июля и начнется в 18.30 (мск).

Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Динамо

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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