13 августа, 15:21

«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы на матч Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на игру между «Оренбургом» и «Ахматом» во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Оренбург»: Ходанович, Поройков, Татаев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Камилов, Томпсон, Барановский, Гузина, Ревазов.

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Ибишев, Заре, Уциев, Талал, Ндонг, Исмаэл, Самородов, Конате, Гаджиев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
13 августа, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Ахмат

