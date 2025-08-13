«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на игру между «Оренбургом» и «Ахматом» во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«Оренбург»: Ходанович, Поройков, Татаев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Камилов, Томпсон, Барановский, Гузина, Ревазов.

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Ибишев, Заре, Уциев, Талал, Ндонг, Исмаэл, Самородов, Конате, Гаджиев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.