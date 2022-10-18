Норманн считает, что «Динамо» может выиграть Кубок России

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своем самочувствии. 26-летний игрок пропускает матч 4-го тура группового этапа Кубка России против «Ростова» из-за полученной ранее травмы.

— Как ваше здоровье? Вы говорили, что возможно будете готовы к «Ростову».

— (Качает головой).

— Сможете сыграть с «Локомотивом?

— Возможно, буду готов к матчу с «Локомотивом».

— А что говорят врачи?

— (Смеется).

— Как вам первый тайм против вашей бывшей команды?

— Сейчас с «Ростовом» мы показываем хорошую игру.

— Как оцените свой трансфер в «Динамо»?

— Топ.

— Может ли с такими соперниками «Динамо» выиграть группу в Кубке?

— Да. Наша цель выигрывать в каждом матче.

— А может ли «Динамо» выиграть Кубок России?

— Да.

Норманн получил травму плеча в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.

На данный момент бело-голубые с 4 очками занимают 3-е место в турнирной таблице своей группы в Кубке России.