Норманн считает, что «Динамо» может выиграть Кубок России
Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своем самочувствии. 26-летний игрок пропускает матч 4-го тура группового этапа Кубка России против «Ростова» из-за полученной ранее травмы.
— Как ваше здоровье? Вы говорили, что возможно будете готовы к «Ростову».
— (Качает головой).
— Сможете сыграть с «Локомотивом?
— Возможно, буду готов к матчу с «Локомотивом».
— А что говорят врачи?
— (Смеется).
— Как вам первый тайм против вашей бывшей команды?
— Сейчас с «Ростовом» мы показываем хорошую игру.
— Как оцените свой трансфер в «Динамо»?
— Топ.
— Может ли с такими соперниками «Динамо» выиграть группу в Кубке?
— Да. Наша цель выигрывать в каждом матче.
— А может ли «Динамо» выиграть Кубок России?
— Да.
Норманн получил травму плеча в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.
На данный момент бело-голубые с 4 очками занимают 3-е место в турнирной таблице своей группы в Кубке России.