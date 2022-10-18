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Сегодня, 21:59

Норманн считает, что «Динамо» может выиграть Кубок России

Микеле Антонов
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Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн рассказал о своем самочувствии. 26-летний игрок пропускает матч 4-го тура группового этапа Кубка России против «Ростова» из-за полученной ранее травмы.

— Как ваше здоровье? Вы говорили, что возможно будете готовы к «Ростову».
— (Качает головой).
— Сможете сыграть с «Локомотивом?
— Возможно, буду готов к матчу с «Локомотивом».
— А что говорят врачи?
— (Смеется).
— Как вам первый тайм против вашей бывшей команды?
— Сейчас с «Ростовом» мы показываем хорошую игру.
— Как оцените свой трансфер в «Динамо»?
— Топ.
— Может ли с такими соперниками «Динамо» выиграть группу в Кубке?
— Да. Наша цель выигрывать в каждом матче.
— А может ли «Динамо» выиграть Кубок России?
— Да.

Норманн получил травму плеча в конце первого тайма матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА.

На данный момент бело-голубые с 4 очками занимают 3-е место в турнирной таблице своей группы в Кубке России.

Матиас Норманн
ФК Динамо (Москва)
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