Николай Наумов: «Победа над «Сочи» даст «Локомотиву» эмоциональный заряд на игру со «Спартаком»

Бывший президент «Локомотива» в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи».

«Я очень хочу, чтобы «Локомотив» выиграл, игра будет очень тяжелая, кубковый матч — это всегда бескомпромиссная борьба, но я верю в то, что «Локо» выиграет в один мяч. Я не думаю, что Новосельцев и Жоазиньо являются большой потерей для «Сочи», в основном Нобоа и Заболотный делают погоду в команде. Игра будет очень интересная, взаимоострая, «Локомотив» набрал хороший ход, поэтому должен сегодня побеждать»

Также Наумов рассказал, как кубковый матч отразится на предстоящей встрече «Локомотива» со «Спартаком».

«Если «Локомотив» выиграет в Сочи, может получить эмоциональный заряд на матч со «Спартаком». Мне кажется, что для восстановления времени хватит. Матч будет за 6 очков, победа приблизит «Локо» в борьбе за второе место.

Пабло взяли на замену Чорлуки. Ведран уже в возрасте, довольно травматичен. Тем не менее нужно будет подумать в трансферное окно над покупкой игрока в центр поля», — сказал Наумов «СЭ».

Матч «Сочи» — «Локомотив» состоится 7 апреля в 19:00 по московскому времени.

(Антон Иванов)