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Шварц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов»

13:28
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

«Мы ждем интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки. Не секрет, что в данном противостоянии «Динамо» является фаворитом, но силу нужно показывать на поле, доказывать свою состоятельность именно там. «Крылья» соответствуют уровню премьер-лиги, я посмотрел достаточно много матчей, у меня есть представление об этой команде. С нашей стороны важно будет показать наши лучшие качества», — сказал в интервью YouTube-каналу «Динамо» Шварц.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится в четверг, 8 апреля. Начало встречи — в 17.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=NY16mZ-tMs4

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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