Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

«Мы ждем интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки. Не секрет, что в данном противостоянии «Динамо» является фаворитом, но силу нужно показывать на поле, доказывать свою состоятельность именно там. «Крылья» соответствуют уровню премьер-лиги, я посмотрел достаточно много матчей, у меня есть представление об этой команде. С нашей стороны важно будет показать наши лучшие качества», — сказал в интервью YouTube-каналу «Динамо» Шварц.

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится в четверг, 8 апреля. Начало встречи — в 17.30 (мск).