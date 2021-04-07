Лещенко о матче «Динамо» с «Крыльями Советов»: «Опасность есть, можно ждать сюрпризов»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

«Опасность есть, потому что о таких командах не так много информации. Нет ориентира, когда играешь с командами из других дивизионов. «Крылья» всегда были хорошей командой, можно ожидать сюрпризов. Тем не менее надеюсь на победу «Динамо», мы сейчас на ходу, молодежь радует. Будет многое зависеть от качества поля, усталости. Особых нагрузок не было сейчас, играли с «Уфой», плюс перерыв в 5 дней. Рассчитываю на нашу победу, чтобы идти дальше к еврокубкам», — сказал Лещенко «СЭ».

Матч «Крылья Советов» — «Динамо» состоится 8 апреля в 17:30 по московскому времени.

(Сергей Федоров)