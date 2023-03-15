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Сегодня, 11:36

Нигматуллин усомнился в квалификации людей, допустивших Баринова до матча «Локомотива» с «Акроном»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал для «СЭ» выход полузащитника железнодоржников Дмитрия Баринова в стартовом составе на игру второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» (1:1, пенальти — 6:7).

Баринов не должен был принимать участие в матче, так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

«Если в «Локомотиве» такое случается ни в первый раз, значит, вызывает сомнения квалификация людей, которые за это отвечают. Есть определенный отдел, который должен это отслеживать. Мне удивительно такое наблюдать, потому что в «Локомотиве», особенно раньше, в мою эпоху работали истинные профессионалы. И случайных людей на этих должностях не было», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Локомотив» после поражения от «Акрона» прекратил участие в FONBET Кубке России.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дмитрий Баринов (справа). «Локо» второй год подряд нарушает регламент. На этот раз забыли о дисквалификации Баринова — он не мог играть с «Акроном»

Руслан Нигматуллин
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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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