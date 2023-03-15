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Судейство

Сегодня, 12:50

«Акрон» — «Локомотив»: Жемалетдинов проявил неуважение к судьям — арбитры промолчали. Почему так происходит?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Рифат Жемалетдинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перед началом второго тайма матча FONBET Кубка России «Акрон» — «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6) второй ассистент судьи Роман Усачев и резервный арбитр Игорь Панин обратили внимание на нарушение правил игроками гостей — Рифатом Жемалетдиновым и Франсуа Камано.

У обоих были сильно обрезаны зеленые гетры.

Судьи предложили им привести экипировку в порядок. Камано сам замотал гетры зеленым скотчем, Жемалетдинову помогли. После этого обоим разрешили выйти на поле.

Жемалетдинов, едва появившись на газоне, наклонился, сорвал изоленту, скомкал ее и выбросил. Проявил тем самым неуважение к правилам и арбитрам, которые призваны эти правила соблюдать и требовать того же от игроков. Никакой реакции от судей, к сожалению, не последовало.

Рифат Жемалетдинов
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ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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