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Ненахов считает, что «Локомотив» еще не вышел из кризиса, несмотря на победу над «Химками»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от победы над «Химками» в мачте 4-го тура групповом этапа Кубка России (1:0).

«Суперигра. Команда вышла из кризиса? Нет, без комментариев», — приводит Sport24 слова Ненахова.

Московский клуб, набрав 8 очков, возглавил свою группу (А). Красно-черные занимают последнее место (1 очко).

22 октября «Локомотив» сыграет с «Динамо». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-18-nenakhov-o-pobede-nad-khimkami-superigra-no-lokomotiv-ne-vyshel-iz-krizisa
Максим Ненахов
ФК Локомотив (Москва)
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