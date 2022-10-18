Ненахов считает, что «Локомотив» еще не вышел из кризиса, несмотря на победу над «Химками»
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от победы над «Химками» в мачте 4-го тура групповом этапа Кубка России (1:0).
«Суперигра. Команда вышла из кризиса? Нет, без комментариев», — приводит Sport24 слова Ненахова.
Московский клуб, набрав 8 очков, возглавил свою группу (А). Красно-черные занимают последнее место (1 очко).
22 октября «Локомотив» сыграет с «Динамо». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
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