Личка объяснил, почему Тюкавин не вышел в стартовом составе в матче против «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил выбор стартового состава на матч против «Спартака» (2:3) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Почему Тюкавин не вышел в стартовом составе? Это агентские дела?

— Разговоры вокруг меня не волнуют. Я не читаю ничего. Когда игра кончается, я отдыхаю от футбола, интересуюсь другими вещами. Почему Костя не вышел? Вы меня знаете — групповая стадия Кубка это возможность дать время другим ребятам. Классный матч: 25 тысяч на трибунах, сложный соперник и так далее.

— Кто из игроков РПЛ мог бы заиграть в Европе?

— У нас есть Костя Тюкавин. Он — сто процентов. У нас есть Лунев — Луня. Я его ранее не знал, но, когда познакомился, это просто идеальный игрок для нашего футбола. Он постоянно участвует в игре. Но у него было два года в «Байере». Кто же еще... Наверное, Ваня Обляков. Умный хороший игрок, который может играть «шестерку», «восьмерку».

«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.