В понедельник, 29 июня, состоялось заседание Совместной комиссии по проведению матчей 1/2 финала Олимп-Кубка России сезона-2019/20. По итогам обсуждения было принято решение провести обе игры в воскресенье, 19 июля.

Матч «Урал» — «Химки» начнется в 13.00 по московскому времени. Игра «Зенит» — «Спартак» — в 18.30.

Напомним, финал Кубка запланирован на субботу, 25 июля. В среду, 22 июля, должен пройти заключительный, 30-й тур РПЛ-2019/20.