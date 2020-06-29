Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Названа дата проведения полуфиналов Кубка «Зенит» — «Спартак» и «Урал» — «Химки»

29 июня 2020, 20:22
«Зенит» — «Спартак». Фото Владислав Петровский
«Зенит» — «Спартак». Фото Владислав Петровский
Теги:

В понедельник, 29 июня, состоялось заседание Совместной комиссии по проведению матчей 1/2 финала Олимп-Кубка России сезона-2019/20. По итогам обсуждения было принято решение провести обе игры в воскресенье, 19 июля.

Матч «Урал» — «Химки» начнется в 13.00 по московскому времени. Игра «Зенит» — «Спартак» — в 18.30.

Напомним, финал Кубка запланирован на субботу, 25 июля. В среду, 22 июля, должен пройти заключительный, 30-й тур РПЛ-2019/20.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир