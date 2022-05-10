Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил игру команды в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0).

— Не показалось, что после второго тайма немножко подсели, дали «Алании» создавать больше моментов? С чем это связано?

— Ну, конечно, мы забили второй и чуть подрасслабились. Соответственно, им нужно было забивать и отыгрываться, поэтому у них было больше моментов.

— Ждали от «Алании» большего после матча с «Зенитом»?

— Мы отталкивались от своей игры.

— В первом тайме было такое большое преимущество. Насколько сказалось волнение игроков «Алании»?

— Возможно, да. Мы играли дома при своих болельщиках. Спасибо им за эту атмосферу. Они пришли поддержать. Было много народа, хорошо, что мы выиграли. Ждем такую же поддержку в финале.

— Есть какое-то предпочтение в финале?

— Нет.

«Динамо» в финале сыграет с победителем матча между московским «Спартаком» и красноярским «Енисеем», который пройдет в среду в Москве.

Финал состоится 29 мая на московском стадионе «Лужники».