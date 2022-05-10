Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от выхода в финал БЕТСИТИ Кубка России после победы над «Аланией» (3:0).

— Как вам сегодняшний матч?

— Мы очень хорошо вошли в игру, создавали много моментов. К сожалению, забили один мяч в первом тайме. Могли рассчитывать на большее количество голов после первого тайма. Надо отдать должное команде соперников, они играли храбро, давили, но охладили их пыл третьим голом в матче.

Московский клуб вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Игра состоится 11 мая, начало — в 19.30 мск.