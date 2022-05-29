Промесу не хватило одного гола до рекорда «Спартака»
Автор победного гола в финале БЕТСИТИ Кубка России-2021/22 Квинси Промес поделил звание лучшего бомбардира турнира с Вячеславом Швыревым из «Кайрата-Москва» и Максимом Лауком, выступавшим за «Енисей» и «Кубань». На счету каждого по четыре мяча. При этом голландец, который дважды огорчил «Кубань» и по разу забил «Енисею» и «Динамо», повторил второй результат для красно-белых в Кубке страны. Чаще Промеса в одном сезоне отличался только Фернандо Кавенаги — пять раз в Кубке-2005/06.
Футболисты «Спартака», забившие более двух голов в одном розыгрыше Кубка России
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Фернандо Кавенаги
|
Аргентина
|
2005/06
|
7
|
5
|
Илья Цымбаларь
|
Россия
|
1997/98
|
4
|
4
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2021/22
|
4
|
4
|
Валерий Карпин
|
Россия
|
1993/94
|
5
|
4
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
1997/98
|
5
|
4
|
Денис Бояринцев
|
Россия
|
2006/07
|
6
|
4
|
Федор Черенков
|
Россия
|
1993/94
|
2
|
3
|
Мухсин Мухамадиев
|
Россия
|
1994/95
|
3
|
3
|
Андрей Пятницкий
|
Россия
|
1994/95
|
3
|
3
|
Николай Писарев
|
Россия
|
2000/01
|
3
|
3
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
2002/03
|
3
|
3
|
Джордан Ларссон
|
Швеция
|
2019/20
|
3
|
3
|
Эсекиэль Понсе
|
Аргентина
|
2019/20
|
3
|
3
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2017/18
|
4
|
3
|
Максим Калиниченко
|
Украина
|
2002/03
|
5
|
3