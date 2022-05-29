Промесу не хватило одного гола до рекорда «Спартака»

Автор победного гола в финале БЕТСИТИ Кубка России-2021/22 Квинси Промес поделил звание лучшего бомбардира турнира с Вячеславом Швыревым из «Кайрата-Москва» и Максимом Лауком, выступавшим за «Енисей» и «Кубань». На счету каждого по четыре мяча. При этом голландец, который дважды огорчил «Кубань» и по разу забил «Енисею» и «Динамо», повторил второй результат для красно-белых в Кубке страны. Чаще Промеса в одном сезоне отличался только Фернандо Кавенаги — пять раз в Кубке-2005/06.

Футболисты «Спартака», забившие более двух голов в одном розыгрыше Кубка России