Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:07

Промесу не хватило одного гола до рекорда «Спартака»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Автор победного гола в финале БЕТСИТИ Кубка России-2021/22 Квинси Промес поделил звание лучшего бомбардира турнира с Вячеславом Швыревым из «Кайрата-Москва» и Максимом Лауком, выступавшим за «Енисей» и «Кубань». На счету каждого по четыре мяча. При этом голландец, который дважды огорчил «Кубань» и по разу забил «Енисею» и «Динамо», повторил второй результат для красно-белых в Кубке страны. Чаще Промеса в одном сезоне отличался только Фернандо Кавенаги — пять раз в Кубке-2005/06.

Футболисты «Спартака», забившие более двух голов в одном розыгрыше Кубка России

Игрок

Страна

Сезон

Матчи

Голы

Фернандо Кавенаги

Аргентина

2005/06

7

5

Илья Цымбаларь

Россия

1997/98

4

4

Квинси Промес

Голландия

2021/22

4

4

Валерий Карпин

Россия

1993/94

5

4

Андрей Тихонов

Россия

1997/98

5

4

Денис Бояринцев

Россия

2006/07

6

4

Федор Черенков

Россия

1993/94

2

3

Мухсин Мухамадиев

Россия

1994/95

3

3

Андрей Пятницкий

Россия

1994/95

3

3

Николай Писарев

Россия

2000/01

3

3

Роман Павлюченко

Россия

2002/03

3

3

Джордан Ларссон

Швеция

2019/20

3

3

Эсекиэль Понсе

Аргентина

2019/20

3

3

Квинси Промес

Голландия

2017/18

4

3

Максим Калиниченко

Украина

2002/03

5

3

Квинси Промес
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Фомин попросил прощения у болельщиков «Динамо»: «Я подвел команду»
Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли и облили его и журналистов шампанским
Спортивный директор «Спартака» прокомментировал решение Зелимхана Бакаева покинуть московский клуб
«Динамо» не заслужило кубок в проваленной концовке сезона. Дело не в Фомине и тактике
Каттани: «Останется ли Ваноли? Почему нет»
Жиго: «Вернусь ли я в Россию? Давайте посмотрим позже»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун — о моменте с пенальти: «Я тогда говорил слова не для эфира»

Фомин стал первым пенальтистом, который не смог реализовать удар в финале Кубка с 2000 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости