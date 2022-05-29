Фомин стал первым пенальтистом, который не смог реализовать удар в финале Кубка с 2000 года

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, несколько лет не мазавший с 11-метровой отметки, не смог забить вратарю «Спартака» Александру Максименко на восьмой добавленной минуте финала БЕТСИТИ Кубка России.

Этот пенальти оказался десятым в истории решающих матчей турнира.

Семь раз футболисты отличались (четырежды зенитовцы, дважды железнодорожники, однажды спартаковец), удар Олег Корнаухова отразил вратарь, Олег Веретенников попал в штангу, а Фомин послал мяч выше ворот.

Пенальти в финалах Кубка России