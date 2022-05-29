Фомин стал первым пенальтистом, который не смог реализовать удар в финале Кубка с 2000 года
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, несколько лет не мазавший с 11-метровой отметки, не смог забить вратарю «Спартака» Александру Максименко на восьмой добавленной минуте финала БЕТСИТИ Кубка России.
Этот пенальти оказался десятым в истории решающих матчей турнира.
Семь раз футболисты отличались (четырежды зенитовцы, дважды железнодорожники, однажды спартаковец), удар Олег Корнаухова отразил вратарь, Олег Веретенников попал в штангу, а Фомин послал мяч выше ворот.
Пенальти в финалах Кубка России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Минута
|
Итог
|
14.06.1995
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
Динамо — 0:0 (пен. — 7:8)
|
115'
|
Штанга
|
11.05.1996
|
Юрий Никифоров
|
Спартак
|
Локомотив — 2:3
|
30'
|
Гол
|
11.05.1996
|
Алексей Косолапов
|
Локомотив
|
Спартак — 3:2
|
43'
|
Гол
|
21.05.2000
|
Олег Корнаухов
|
ЦСКА
|
Локомотив — 2:3 (д.в.)
|
120+1'
|
Вратарь
|
16.05.2010
|
Роман Широков
|
Зенит
|
Сибирь — 1:0
|
60'
|
Гол
|
02.05.2016
|
Халк
|
Зенит
|
ЦСКА — 4:1
|
34'
|
Гол
|
02.05.2016
|
Халк
|
Зенит
|
ЦСКА — 4:1
|
63'
|
Гол
|
25.05.2020
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Химки — 1:0
|
84'
|
Гол
|
12.05.2021
|
Федор Смолов
|
Локомотив
|
Крылья Советов — 3:1
|
48'
|
Гол
|
29.05.2022
|
Даниил Фомин
|
Динамо
|
Спартак — 2:1
|
90+8'
|
Мимо