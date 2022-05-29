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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:08

Фомин стал первым пенальтистом, который не смог реализовать удар в финале Кубка с 2000 года

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, несколько лет не мазавший с 11-метровой отметки, не смог забить вратарю «Спартака» Александру Максименко на восьмой добавленной минуте финала БЕТСИТИ Кубка России.

Этот пенальти оказался десятым в истории решающих матчей турнира.

Семь раз футболисты отличались (четырежды зенитовцы, дважды железнодорожники, однажды спартаковец), удар Олег Корнаухова отразил вратарь, Олег Веретенников попал в штангу, а Фомин послал мяч выше ворот.

Пенальти в финалах Кубка России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Минута

Итог

14.06.1995

Олег Веретенников

Ротор

Динамо — 0:0 (пен. — 7:8)

115'

Штанга

11.05.1996

Юрий Никифоров

Спартак

Локомотив — 2:3

30'

Гол

11.05.1996

Алексей Косолапов

Локомотив

Спартак — 3:2

43'

Гол

21.05.2000

Олег Корнаухов

ЦСКА

Локомотив — 2:3 (д.в.)

120+1'

Вратарь

16.05.2010

Роман Широков

Зенит

Сибирь — 1:0

60'

Гол

02.05.2016

Халк

Зенит

ЦСКА — 4:1

34'

Гол

02.05.2016

Халк

Зенит

ЦСКА — 4:1

63'

Гол

25.05.2020

Артем Дзюба

Зенит

Химки — 1:0

84'

Гол

12.05.2021

Федор Смолов

Локомотив

Крылья Советов — 3:1

48'

Гол

29.05.2022

Даниил Фомин

Динамо

Спартак — 2:1

90+8'

Мимо

Даниил Фомин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
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