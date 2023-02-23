Галактионов: «Судьи не ответили, почему не засчитали гол»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал судейство в кубковом матче со «Спартаком», игре Артема Дзюбы, а также о том, как избежать стыков.

«От этого второго тайма надо оттолкнуться в дальнейшем. Потому что-то, что мы проговаривали с ребятами, в первом тайме не получилось. «Низко» начали, были недостаточно агрессивны. Замены усилили игру команды. Дзюба основополагающий игрок? Это харизматичный игрок, который может дать нам импульс. Эпизоды, которые начали создаваться во втором тайме, — и за счет Дзюбы в том числе, в них наши игроки проявляли свои качества. Функциональное состояние его по тестам хорошее, а вот игровое — пока не очень, через игры наберет. Спрашивал арбитра, почему не засчитали гол. Они не ответили. Безбородова не спрашивал, а резервный не ответил. Есть ли уверенность, что удасться избежать стыков? Мы все для этого делаем. Сказал команде, что если мы оттолкнемся от второго тайма — по прессингу, по давлению — мы еще прибавим. И сделаем все, чтобы избежать стыков», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

«Спартак» в гостях победил железнодорожников со счетом 1:0. Команды проводили первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная встреча состоится 27 февраля на поле красно-белых.