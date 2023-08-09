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Голевое безумие в Тушине. Рекорд «Спартака» на все времена — пять побед из пяти

«Спартак» одержал пять побед в пяти матчах нового сезона
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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8 августа. «Спартак» — «Пари НН» — 5:4.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кубковый матч красно-белых с «Пари НН» — лучшая реклама нашему футболу.
Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:4
Пари Нижний Новгород

Нынешний «Спартак» — какое-то сумасшествие. Бразилия. Вы нам забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим. 5:4 в кубковом матче!

Четыре победы на старте сезона у красно-белых уже было, пять — никогда в почти 90-летней отечественной истории.

Мы не делали серьезных выводов после первого выигрыша — рано. Не делали после второго — по той же причине. После третьего, четвертого... И после пятого тоже не будем. Но как же хорош в атаке «Спартак»! Именно сейчас.

Квинси Промес (слева) стал автором победного гола в&nbsp;матче &laquo;Спартака&raquo; с &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (5:4). Эта победа «Спартака» — фантастика! 9 мячей, драма в концовке и море эмоций

Причем любым составом. Хоть с Промесом, Бонгондой, Соболевым, Мозесом, Зобниным, что без них. Перечисленных в Кубке легко заменяют бьющие копытом ближайшие резервисты. Шикарен реактивный Зиньковский. Профессорские передачи раздает Игнатов. Легко адаптируется и ведет игру Медина. Хладнокровно завершают эпизоды Пруцев и Мелешин. А такой классный удар в исполнении Классена, которым он открыл счет, вы когда-нибудь видели? А эстетскую пятку от Чернова?

Такое возможно только в том случае, когда вся команда ловит кураж. С какой же легкостью красно-белые летят в атаку! Здесь и «физика» на высоте, и психология. Хотя второй состав «Спартака» играл против первого «Пари НН». По сравнению с предыдущим туром — семь человек из старта, еще трое выходили на замену. Только вратарь нижегородцев не играл в Краснодаре.

К перерыву красно-белые уверенно вели в счете — 3:1. И никаких сомнений в пятой подряд победе не возникало. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не придумал себе проблем. Пропустить за 10 минут три гола, превратив 3:1 в 3:4, — кто еще так умеет? Только «народная команда». Даря своим болельщикам весь спектр эмоций.

Причем могут это сделать и в пределах 30 секунд — я про эпизод, когда Зиньковский забил очередной блестящий гол в этом матче, но его отменил ВАР — пенальти в ворота Свинова. 4:3 превращаются в 3:4.

И все же победа в безумной концовке. Историческая — пять из пяти на старте сезона. Фантастика.

И как же жаль, что на стадионе этим всем насладились всего 13 тысяч болельщиков. Нынешний «Спартак» достоин большего. Он старается.

Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
14
45
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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