Кубковый матч красно-белых с «Пари НН» — лучшая реклама нашему футболу.

Нынешний «Спартак» — какое-то сумасшествие. Бразилия. Вы нам забьете, сколько сможете, мы — сколько захотим. 5:4 в кубковом матче!

Четыре победы на старте сезона у красно-белых уже было, пять — никогда в почти 90-летней отечественной истории.

Мы не делали серьезных выводов после первого выигрыша — рано. Не делали после второго — по той же причине. После третьего, четвертого... И после пятого тоже не будем. Но как же хорош в атаке «Спартак»! Именно сейчас.

Причем любым составом. Хоть с Промесом, Бонгондой, Соболевым, Мозесом, Зобниным, что без них. Перечисленных в Кубке легко заменяют бьющие копытом ближайшие резервисты. Шикарен реактивный Зиньковский. Профессорские передачи раздает Игнатов. Легко адаптируется и ведет игру Медина. Хладнокровно завершают эпизоды Пруцев и Мелешин. А такой классный удар в исполнении Классена, которым он открыл счет, вы когда-нибудь видели? А эстетскую пятку от Чернова?

Такое возможно только в том случае, когда вся команда ловит кураж. С какой же легкостью красно-белые летят в атаку! Здесь и «физика» на высоте, и психология. Хотя второй состав «Спартака» играл против первого «Пари НН». По сравнению с предыдущим туром — семь человек из старта, еще трое выходили на замену. Только вратарь нижегородцев не играл в Краснодаре.

К перерыву красно-белые уверенно вели в счете — 3:1. И никаких сомнений в пятой подряд победе не возникало. Но «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не придумал себе проблем. Пропустить за 10 минут три гола, превратив 3:1 в 3:4, — кто еще так умеет? Только «народная команда». Даря своим болельщикам весь спектр эмоций.

Причем могут это сделать и в пределах 30 секунд — я про эпизод, когда Зиньковский забил очередной блестящий гол в этом матче, но его отменил ВАР — пенальти в ворота Свинова. 4:3 превращаются в 3:4.

И все же победа в безумной концовке. Историческая — пять из пяти на старте сезона. Фантастика.

И как же жаль, что на стадионе этим всем насладились всего 13 тысяч болельщиков. Нынешний «Спартак» достоин большего. Он старается.