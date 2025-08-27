Агент Самошникова о дебюте защитника за «Спартак»: «Нужно набрать ход и игровой ритм. Тогда Илюху будет не остановить!»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, в комментарии для «СЭ» оценил дебют футболиста в матче пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (4:0). 27-летний игрок забил первый мяч за красно-белых и поучаствовал еще в одном голе команды.

«Лучший дебютный матч. Поучаствовал в двух голах команды: забил гол и с его очередного прекрасного аута тоже забили. Видно, что он еще не в оптимальных кондициях, но уверен еще наберет и от матча к матчу будет прибавлять. Сейчас ему нужно набрать ход и игровой ритм. Тогда Илюху будет не остановить! Знаю его потенциал и характер. Он лидер. Этот трансфер сделает «Спартак» сильнее, и я верю в то, что Илюха станет полноценным лидером, который поможет клубу добиваться побед», — сказал Бабырь «СЭ».

Красно-белые объявили о покупке 27-летнего россиянина из «Локомотива» 19 августа. Самошников подписал контракт с клубом на 3 года.