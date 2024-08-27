Медина, Рябчук и еще три игрока «Спартака» не приехали на матч против махачкалинского «Динамо»

Футболисты «Спартака» Олег Рябчук, Алексис Дуарте, Хесус Медина, Шамар Николсон и Александр Соболев не приехали с командой на матч против махачкалинского «Динамо» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России, передает корреспондент «СЭ».

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» (Махачкала).