«Спартак» встретится с махачкалинским «Динамо» в группе А пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Бело-голубые набрали 6 очков и возглавляют группу D. Махачкалинский клуб с 3 баллами идет на третьей строчке в квартете.

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