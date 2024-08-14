Личка — о победе над махачкалинским «Динамо»: «Нам удалось перестроиться после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинских одноклубников (2:1).

«Динамо» Махачкала — хорошая команда. Думал, что чуть-чуть побольше поменяют состав. Вышло плюс-минус почти восемь игроков, которые играют в РПЛ. Они организовано играют через короткий пас, не боятся играть под давлением. Уверен, что нам удалось перестроиться после матча в Питере. Но это футбол. Когда ты играешь на третий день — это лучше. После проигрыша ты хочешь исправить ситуацию. Футболисты больше любят играть, чем тренироваться. Для ребят это шанс выйти и сыграть, особенно для тех, кто играет мало. Махачкалинское «Динамо» хорошая команда, которая играет в высокий прессинг, не боится играть в пас", — сказал Личка.

Москвичи набрали 3 очка в двух турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.