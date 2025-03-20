Футбол
20 марта, 15:31

Маухуб дисквалифицирован на один матч Кубка России по решению КДК РФС

Сергей Ярошенко
Эль-Мехди Маухуб.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб дисквалифицирован на два матча FONBET Кубка России, один из которых — условно, сообщает председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели данный эпизод, послушали игрока, он сказал, что сделал не специально, не видел вратаря, шел на мяч и не успел убрать ногу. Хорошо, что с его стороны не было нанесено никакой травмы, он немедленно перед Торопом извинился, после матча они созвонились, и он по телефону принес извинения. «Динамо» не подавало заявление об отмене красной карточки, один матч дисквалификации — реальное наказание и один матч условной дисквалификации, испытательный срок — один год с конца нынешнего сезона», — цитирует Григорьянца ТАСС.

12 марта Маухуб был удален на 61-й минуте первого матча 1/2 финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России против ЦСКА (1:2), так как прямой ногой влетел во вратаря армейцев Владислава Торопа.

Источник: ТАСС
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • dinela

    "Созвонились..."))).Автор юморист,может по стакану выпили,за дружбу?

    20.03.2025

  • anatj

    Двойные и тройные стандарты!!!!! Для Динамо одни правили, для других команд другие. Там даже желтой не должно было быть карточки!!!! Согнутая нога, носком бутсы, это Торопу за симуляцию надо пказывать!!!! Вели бы Динамовцы сразу бы вскочил и побежал, а тут "валяться стал" ,как Вы согнутой ногой , носком травму нанесете??? А Комличенко в Лунева влетел значит не чего не будет???? А на 76минуте игрок Локо в верховой борьбе за мяч ударил головой в лицо именно Маухуба , повторяю удар был головой в лицо! И что, да ни чего, как Вы достали своим,таким судейством!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    20.03.2025

  • Александр Коваль

    Ну не соль же ему для ванны дарить

    20.03.2025

  • Valekka

    Ну,про судей уже и сказать нечего,а тут комиссия.Ты прав-за подобное раньше и жёлтую не дали бы,наверно!У напа цель одна-идти до конца в борьбе,о каком безрассудстве здесь речь? Футбол-игра ногами.Поднятая высоко нога-да,но и слепому видно,что он не идёт прямой ногой,а наоборот-поджимает её,видя опасность столкновения. Решение неверное и неоправданное!!!

    20.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Вот я и говорю, двумя турами ранее. Матч Ростов - Динамо. Комличенко шел на Лунева до конца и удар был кажется сильнее. Никакой карточки не было, даже желтой. А здесь сразу прямая красная. Двойные трактовки наших судей.

    20.03.2025

  • Valekka

    Умысла нет,дважды извинился,травму не нанёс-за что тогда ещё условная и испытательный??!! Походу решения принимают за столом в зависимости от количества выпитого,или насколько им девочки в сауне настроение поднимут-логики в решениях никакой!!

    20.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Зато Комличенко Лунева долбил в матче с Ростовом нихрена не было))) Никаких даже желтых. Вот все, что можно сказать про российских судей.

    20.03.2025

  • Andrei Shulga

    А про матч Газбразильяз-НародныйЛукойл что, тишина? Были жалобы по 3 зпизодам

    20.03.2025

  • Fun_furick

    Раньше за такие фолы даже желтую не всегда показывали… да и коснулся, как будто своим вялым поводил… Но это не отменяет безрассудности действий, чем думал, когда ногу поднимал, поэтому согласен с наказанием…

    20.03.2025

