Маухуб дисквалифицирован на один матч Кубка России по решению КДК РФС

Нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб дисквалифицирован на два матча FONBET Кубка России, один из которых — условно, сообщает председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Мы рассмотрели данный эпизод, послушали игрока, он сказал, что сделал не специально, не видел вратаря, шел на мяч и не успел убрать ногу. Хорошо, что с его стороны не было нанесено никакой травмы, он немедленно перед Торопом извинился, после матча они созвонились, и он по телефону принес извинения. «Динамо» не подавало заявление об отмене красной карточки, один матч дисквалификации — реальное наказание и один матч условной дисквалификации, испытательный срок — один год с конца нынешнего сезона», — цитирует Григорьянца ТАСС.

12 марта Маухуб был удален на 61-й минуте первого матча 1/2 финала плей-офф «пути РПЛ» Кубка России против ЦСКА (1:2), так как прямой ногой влетел во вратаря армейцев Владислава Торопа.